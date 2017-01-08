بيان_مجالس_جماهير_الشباب: فزعتك يا خالد بن سلطان

المواطن- حسان الصالحي

أصدر مجلس جمهور نادي الشباب بيانًا يناشدون فيه الرمز الشبابي الأول “الأمير خالد بن سلطان” لانتشال النادي من غياهب الظلام والمستقبل المخيف، وذلك في ظل الظروف الراهنة التي أسموها بالعبث والتخبّط بمستقبل النادي.

واستنكر المجلس، في بيانه، غياب أعضاء الشرف عمّا يحدث في النادي، مشيرين إلى أن الكل يختفي بقصدٍ أو بغير قصد، وكأن الأمر لا يعنيهم.

أبدى المجلس استغرابه من الفكر الاستثماري الذي يُدار به النادي، وذلك لعدم إبرام أي عقود رعاية، بالرغم من أن أندية متوسطة وأندية منافسة على الهبوط استطاعت التوقيع مع عشرات الشركات.

وهنا نص بيان مجالس جماهير نادي الشباب: