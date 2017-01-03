بيكربونات الصودا لعلاج الحموضة وارتجاع المريء.. ولكن احذر!

المواطن – وكالات

أكدت دراسة طبية حديثة، فعالية تناول بيكربونات الصودا فى علاج وتخفيف حدة أعراض الحموضة وارتجاع المريء، الناجم عن ارتداد الحمض المعدي فى المريء بسبب تهيج بطانة المعدة، وهو ما يسبب في الكثير من الأحيان الشعور بحرقان في الصدر “والمعروفة بالحرقة”.

وبحسب الكلية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمى، يعاني أكثر من 60 مليون أمريكي من ارتجاع المريء لمرة واحد على الأقل في الشهر.

وتشير بعض الدراسات إلى أن أكثر من 15 مليون تجربة ارتجاع مريء يوميًّا في الولايات المتحدة.

وفي حال معاناة المرضى من حدوث نوبات الحموضة والارتجاع في المريء مرتين في الأسبوع، يجب عليهم استشارة الطبيب طلبًا للعلاج تجنبًا لوقوعهم فريسة للقرحة والتلف الدائم للمريء والقناة الهضمية، ما يزيد من فرص الإصابة بسرطان المريء.. كما يمكن استخدام بيكربونات الصودا لمكافحة الحموضة.

وأعاد الأطباء فعالية بيكربونات الصودا في تخفيف أعراض الحموضة وارتجاع المريء بسبب العنصر القلوي الذي تحتويه، محذرين من الاستمرار على الاستعانة بها لتخفيف حدة هذه الأعراض لفترة طويلة دون استشارة طبيب متخصص.