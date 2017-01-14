تأخّر قطارهم فقطعوا الطريق على قطارٍ آخر توقّف قبل دهسهم بـ “مترين”

المواطن - وكالات

أقدم عدد من المسافرين على متن قطار بلغاري على قطع الطريق أمام قطار سريع آخر، محتجّين على تأخّرهم لوقتٍ طويل بسبب الطقس وتوقيف قطارهم بعد ذلك ليمر القطار السريع قبلهم.

وأوضحت هيئة سكك الحديد البلغارية أمس، الجمعة، أن القطار انطلق، مساء الخميس، من محطة صوفيا بعد تأخير طويل، وبعد ذلك، طلب منه التوقّف في محطةٍ تالية لجعل قطار سريع آخر يمر قبله.

وبعدها، نزل نحو 50 من ركّاب القطار، وقطعوا الطريق أمام القطار السريع، الذي كان يسير بسرعة 60 كيلومترًا في الساعة، فتمكّن سائقه من كَبحه وإيقافه بشكلٍ طارئ “قبل مترين” فقط من المحتجّين، بحسب الهيئة.