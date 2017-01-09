تأهيل 104 من أيتام دور الحضانة ضمن برنامج “سعادتي في قيمتي”

المواطن – الرياض

وقَّعت دور الحضانة الاجتماعية للأيتام التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض اتفاقية تعاون مع جمعية بنيان الخيرية للتنمية الأسرية يقيمان بموجبها البرنامج التدريبي “سعادتي في قيمي”؛ لتأهيل “104” مستفيدين ومستفيدات من المشمولين بالرعاية داخل الدور، وتقديم الإرشاد الوظيفي للأمهات البديلات العاملات معهم.

ويشتمل البرنامج، الذي يحتوي على “36” دورة وورشة عمل ويستمر لمدة 4 أشهر بواقع مرتين أسبوعياً، على دورات تثقيفية في تطوير الذات وكيفية التعامل مع الآخرين، والعديد من البرامج الدينية والتوعوية والصحية إضافةً إلى ورش العمل الحرفية التي تهيئ أطفال وفتيات الدار لممارسة أدوارهم الحياتية بفاعلية وإيجابية.

كما يحتوي البرنامج، أيضاً، على برامج تأهيلية للأمهات البديلات في الدار لتوعيتهن بأهمية دورهن في التعامل مع هذه الفئة، وضرورة تفهم احتياجاتها وتنشئتها النشأة السليمة من خلال التشبع بالقيم الإنسانية وقبول الذات.

وقالت هيا الدوسري، إحدى الأمهات البديلات في دار الحضانة الاجتماعية بالرياض، إن حضورها لأولى هذه الدورات قد أتاح لها معرفة العديد من المهارات التي كانت تفتقدها عن كيفية تكوين علاقة إيجابية مع الطفل اليتيم، وحل بعض المشاكل السلوكية التي قد تصادفها وفق أسس علمية مدروسة.

كما أعربت الابنة هالة، إحدى فتيات دار الحضانة الاجتماعية “فلل الربوة”، عن شكرها وامتنانها لجميع ما يُقدم لهن داخل الدور الإيوائية من رعاية واهتمام، موضحةً أن هذا البرنامج يُعد من ضمن مجموعة من البرامج التدريبية التي دأبت الدور على توفيرها للفتيات لصقل مواهبهن وتأهيلهن لمستقبل واعد في جميع المجالات.

الجدير بالذكر أن دور الحضانة الاجتماعية تهدف من خلال إقامة مثل هذه الاتفاقيات إلى مد جسور التعاون وتبادل الخبرات مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية والأهلية؛ لتحقيق طموحات أيتامها من الجنسين، وليصبحوا سواعد بنّاءة في المجتمع.