تأهيل 104 من أيتام دور الحضانة ضمن برنامج “سعادتي في قيمتي”

كما يحتوي البرنامج، أيضاً، على برامج تأهيلية للأمهات البديلات في الدار لتوعيتهن بأهمية دورهن في التعامل مع هذه الفئة، وضرورة تفهم احتياجاتها وتنشئتها النشأة السليمة من خلال التشبع بالقيم الإنسانية وقبول الذات.
وقالت هيا الدوسري، إحدى الأمهات البديلات في دار الحضانة الاجتماعية بالرياض، إن حضورها لأولى هذه الدورات قد أتاح لها معرفة العديد من المهارات التي كانت تفتقدها عن كيفية تكوين علاقة إيجابية مع الطفل اليتيم، وحل بعض المشاكل السلوكية التي قد تصادفها وفق أسس علمية مدروسة.
كما أعربت الابنة هالة، إحدى فتيات دار الحضانة الاجتماعية “فلل الربوة”، عن شكرها وامتنانها لجميع ما يُقدم لهن داخل الدور الإيوائية من رعاية واهتمام، موضحةً أن هذا البرنامج يُعد من ضمن مجموعة من البرامج التدريبية التي دأبت الدور على توفيرها للفتيات لصقل مواهبهن وتأهيلهن لمستقبل واعد في جميع المجالات.
الجدير بالذكر أن دور الحضانة الاجتماعية تهدف من خلال إقامة مثل هذه الاتفاقيات إلى مد جسور التعاون وتبادل الخبرات مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية والأهلية؛ لتحقيق طموحات أيتامها من الجنسين، وليصبحوا سواعد بنّاءة في المجتمع.