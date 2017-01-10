تجاوباً مع “المواطن”.. إصلاح عاجل لحفرة الصرف الصحي بالعرضيات

المواطن – سعيد القرني – العرضيات

تجاوبت بلدية العرضية الشمالية والمجلس البلدي بالعرضية الشمالية مع ما نشرته “المواطن” قبل يومين تحت عنوان: “بالصور حفرة تصريف مياه تتصيد للمارة بالعرضيات” مؤكدين تشكيل فريق صيانة عاجل لصيانة الحفرة وإزالة ما تسببه من مخاطر بحق المارة والمركبات.

وقال رئيس بلدية العرضية الشمالية في تصريحات خاصة لـ”المواطن” إنه سبق عمل صيانة للفتحة التي قبلها، وهذه الفتحة تلفت مؤخراً وتم توجيه قسم الصيانة بإعادة صيانة كلا الفتحتين وإصلاحهما عاجلاً خلال هذا الأسبوع بإذن الله.

من جانبه وجّه رئيس المجلس البلدي مشعل العامري الشكر لصحيفة “المواطن” قائلاً: شكراً للصحيفة على اهتمامها وشكراً لبلدية العرضية الشمالية على سرعة تجاوبها.