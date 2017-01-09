تجهيز قرية المفتاحة والمركز الإعلامي لـ#أبها_عاصمة_السياحة_العربية

المواطن – سعيد ال هطلاء – عسير

أنهت أمانة منطقة عسير أعمال الترميم بقرية المفاتحة وزراعة المسطحات الخضراء المجاورة لها؛ وذلك استعداداً لانطلاق فعاليات أبها عاصمة السياحة العربية، وحيث تعد قرية المفتاحة من أهم الوجهات السياحية بالمنطقة.

أوضح ذلك مدير عام التشغيل والصيانة بوكالة الخدمات المهندس عبدا لكريم أبو خرشة، مشيراً إلى انتهاء كافة الأعمال التي تخص الأمانة للقرية من ناحية التجميل والترميم والتزيين في القرية، إضافة إلى تركيب شبكات ري محمل عليها محابس ورشاشات ونقاطات بطول ٢٨٠٠م، وكذلك زراعة نجيله جاهزة (تيل) بطول ٢٠٠٠ م٢ وكذلك زراعة زهور حولية بعدد ٤٠٠٠ بيتونياً.

وأضاف أنه تم تركيب 30 رقبة فانوس إضاءة وأكثر من 150 كشافاً وفانوساً وخلية ضوئية، وكذلك إزالة ورفع مخلفات الحفريات بالمدخل، وتركيب بردورات إسمنتية وبلاط إنترلوك وديكورات إسمنتية وعمل مباني بُلك لتصريف المياه وغيرها.

واختتم أبو خرشة حديثه بأن جهود الأمانة ستتواصل من أجل إنجاح هذه الفعاليات، والتي ستتوج فيها مدينة أبها عاصمة للسياحة العربية 2017.