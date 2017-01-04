تحديد هوية منفّذ هجوم مطعم رينا في تركيا

المواطن – وكالات

حدّدت تركيا هوية المسلّح الذي قتل 39 شخصًا في هجومٍ على مطعمٍ وملهى ليلي بإسطنبول ليلة رأس السنة، فيما اعتقلت الشرطة مزيدًا من الأشخاص المشتبه بتورّطهم في الهجوم.

كان المهاجم اقتحم ملهى “رينا” الليلي، ثم أطلق النار على حشدٍ من المحتفلين من سلاحٍ آلي، وأعاد ملء خزنة سلاحه بالطلقات 6 مرات، وكان يطلق النار على المصابين الراقدين على الأرض.

وسقط في الحادث ضحايا من دولٍ عربية تصادف وجودهم في المطعم، بينما أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الحادث.

فيما أعلنت السلطات التركية، أمس، أن منفّذ الهجوم تنقّل بين سوريا وتركيا أكثر من مرة بصحبة زوجته وبناته حتى لا يثير الشكوك.