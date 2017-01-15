تحذير.. العصائر المعلبة تسبب زيادة “الكرش”

المواطن – الرياض

يعتقد البعض أن الأكلات التي تحتوي على كمية كبيرة من الدهون هي السبب الرئيسي لتراكم الدهون في الجسم وزيادة الوزن، ولكن الحقيقة أن السكريات لها نفس خطورة الدهون على الجسم، والمعيار في اختيار الأطعمة والمشروبات الصحية هو كمية السعرات الحرارية.

ومن المشروبات التي يلجأ لها البعض بهدف الحفاظ على الوزن هي العصائر المعلبة، ظنًا أنه لا ضرر منها، مثل ما هو الحال في المشروبات الغازية، ولكن ما كشف عنه خبراء الصحة أن العصائر المعلبة لا تقل خطورة على الصحة والوزن من المشروبات الغازية.

فتحتوي عبوة العصير على 30 جرامًا من السكر، كما أنها تحول ثمرة الفاكهة الصحية إلى شيء آخر مضاف له ألوان ومكونات صناعية حتى لا يفسد سريعًا، فيتحول على سبيل المثال عصير التفاح الصحي إلى مكون يشكل خطورة على الوزن، حيث يتسبب في توقف الجسم عن الحرق، لأنه يؤثر بشكل مباشر على سير عملية الأيض.

وإذا كنت تتبع نظامًا لإنقاص الوزن، فيفضل تناول مشروبات تدعم قدرة الجسم على حرق الدهون، مثل الشاي الأخضر أو حتى القهوة.