تحرك سيارة أثناء تعبئة الوقود يشعل حريقاً بالطائف

المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

تمكن عمال محطة وقود من إخماد حريق اندلع في المحطة بسبب تحرك مركبة كانت تقوم بتعبئة الوقود مما أدى إلى خلع الطرمبة من مكانها واندلاع الحريق دون وقوع إصابات ولله الحمد.

وأوضح المتحدث الرسمي بإدارة الدفاع المدني بالطائف العميد ناصر بن سلطان الشريف أنه ورد بلاغ للعمليات الأمنية الموحدة مساء أمس الأربعاء عن وجود حريق في محطة وقود بطريق الهدا بالطائف .

و أضاف: “تمت مباشرة الحالة من قبل الدفاع المدني واتضح حدوث حريق في طرمبة بنزين نتج أثناء تحرك سيارة كانت تقوم بتعبئة الوقود ، مما تسبب في خلع الطرمبة من موقعها ونشوب الحريق.

وتابع: تم إطفاء الحريق قبل وصول الدفاع المدني من قبل العاملين في المحطة، وأشادت الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف بتصرف العاملين في إخماد الحريق وفصل التيار الكهربائي مما ساهم في التقليل من التلفيات .