تحفيظ #الجموم تفتح باب التقديم ببرنامج إعداد المعلّمين للقرآن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم “تبيان”، بمحافظة الجموم، عن بدء التقديم في البرنامج المنتهي بالتوظيف لمعلّمي القرآن الكريم (للسعوديين)، وفق شروط البرنامج التالية:

1- أن يكون المتقدّم سعودي الجنسية.

2- أن يكون المتقدم متقنًا لـ 10 أجزاء من القرآن الكريم فأكثر.

3- الالتزام بالحضور للبرنامج لمدة 3 أشهر، بمعدل 3 أيام بالأسبوع، من (1438/5/8هـ إلى 1438/8/20هـ).

4- لا يقل عمر المتقدّم عن 16 عامًا.

5- إجادة التلاوة والتجويد.

6- اجتياز المقابلة الشخصية.

7- عند المقابلة الشخصية، لا بد من إحضار ملف علاقي يحوي: (صورة من المؤهل العلمي + صورة الهوية + صورتين شمسية).

مميزات البرنامج:

1- مكافأة شهرية للدارسين في أثناء الدراسة.

2- التعيين كمعلّم حلقة بعد اجتياز البرنامج.

3- توقيع عقد عمل بمكافأة مجزية.

4- التطبيق في الحلقات القرآنية في أثناء البرنامج.

5- مكان البرنامج: معهد أبي بن كعب -رضي الله عنه- لإعداد معلّمي القرآن.

6- دورات تدريبية في أثناء البرنامج.

وأوضحت الجمعية أنه على الراغبين بالتقديم تعبئة النموذج الإلكتروني عبر الرابط التالي (هنا cutt.us/dM5Bt)، وذلك خلال الفترة من تاريخ 17/ 4/ 1438هـ إلى 27/ 4/ 1438هـ.