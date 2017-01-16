تحفيظ #الجموم تفتح باب التقديم ببرنامج إعداد المعلّمين للقرآن

أعلنت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم “تبيان”، بمحافظة الجموم، عن بدء التقديم في البرنامج المنتهي بالتوظيف لمعلّمي القرآن الكريم (للسعوديين)، وفق شروط البرنامج التالية:
1- أن يكون المتقدّم سعودي الجنسية.
2- أن يكون المتقدم متقنًا لـ 10 أجزاء من القرآن الكريم فأكثر.
3- الالتزام بالحضور للبرنامج لمدة 3 أشهر، بمعدل 3 أيام بالأسبوع، من (1438/5/8هـ إلى 1438/8/20هـ).
4- لا يقل عمر المتقدّم عن 16 عامًا.
5- إجادة التلاوة والتجويد.
6- اجتياز المقابلة الشخصية.
7- عند المقابلة الشخصية، لا بد من إحضار ملف علاقي يحوي: (صورة من المؤهل العلمي + صورة الهوية + صورتين شمسية).
مميزات البرنامج:
1- مكافأة شهرية للدارسين في أثناء الدراسة.
2- التعيين كمعلّم حلقة بعد اجتياز البرنامج.
3- توقيع عقد عمل بمكافأة مجزية.
4- التطبيق في الحلقات القرآنية في أثناء البرنامج.
5- مكان البرنامج: معهد أبي بن كعب -رضي الله عنه- لإعداد معلّمي القرآن.
6- دورات تدريبية في أثناء البرنامج.
وأوضحت الجمعية أنه على الراغبين بالتقديم تعبئة النموذج الإلكتروني عبر الرابط التالي (هنا cutt.us/dM5Bt)، وذلك خلال الفترة من تاريخ 17/ 4/ 1438هـ إلى 27/ 4/ 1438هـ.