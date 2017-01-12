تحليق الطيور يهدد حركة الطيران في لبنان

المواطن – نت

قال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني يوسف فنيانوس إن حركة الطيران المدني في مطار بيروت الدولي معرضة للخطر جراء كثافة تحليق الطيور فوق مطمر قريب للنفايات.

وقال فنيانوس في تصريح إثر اجتماع عقده مع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، وفق بيان صادر عن مكتب الحريري: “نحن اليوم أمام وضع طارئ – نعترف بأن هناك خطراً تسببه الطيور بالنسبة إلى حركة الطائرات المدنية”.

وأشار إلى “عوامل جديدة طرأت من حيث تدفق نهر الغدير بقوة ووجود مطمر كوستا برافا.. وساهمت بزيادة عدد الطيور”.

وقال وزير الأشغال الذي تسلم مهامه قبل أقل من شهر: “الحمد لله حتى الآن لم يحدث خطر حقيقي على سير الطائرات”، لافتاً إلى وضع أجهزة في المطمر والمطار تصدر “أصوات طيور كبيرة.. وترددات لأبعاد طائر النورس ومنعه من الاقتراب”.