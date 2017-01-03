تخريج دفعة جديدة من أكاديمية “SAP” بالشراكة مع موبايلي

المواطن – الرياض

برعاية سمو رئيس مجلس أمناء الجامعة الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف وبحضور مدير الجامعة الدكتور أحمد بن صالح اليماني، قام برنامج الملك سلمان للتعليم من أجل التوظيف بجامعة الأمير سلطان بتخريج دفعة جديدة من أكاديمية (SAP) المهنية بحضور مسؤولي الجامعة وشركاء البرنامج: اتحاد اتصالات (موبايلي) و(SAP) العالمية.

وتم التخريج بحضور كل من المهندس فايز عوض الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) برتراند أندرياس مدير التعليم بأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا لـ(SAP) العالمية، إضافة إلى جيوفاني بيزوتو مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأستاذ عبدالله الفاضل نائب الرئيس بالمملكة.

يأتي تخريج الدفعة الجديدة ضمن الجهود المشتركة للجامعة والشريك الرئيس للبرنامج (موبايلي) إضافة إلى الشريك التقني (SAP) العالمية الهادفة إلى المساهمة في تطوير خريجي الجامعات السعودية ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ضمن برنامج التعاون المشترك بين الجهات الثلاث، حيث تقدم شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) الدعم المالي والفني للمشروع، بالإضافة إلى تقديم شركة (SAP) عددا من المميزات للخريجين المتميزين في البرنامج.

وقد تلقى خريجو الجامعات المشاركون في البرنامج تدريبا نظريا وعمليا على تطبيق (SAP) من خلال دوام كامل وبإشراف مباشر من برنامج “الملك سلمان للتعليم من أجل التوظيف” بجامعة الأمير سلطان، كما تدربوا على تطبيقات ومنصات برمجية أخرى للأجهزة كالابتكار في التصميم، وذكاء الأعمال التجارية، والتطبيقات التنقلية، كما تلقى الخريجون مواد دراسية مكثفة، ومواد أخرى لتطوير المهارات الشخصية.

وفي كلمته بالمناسبة أكد مدير الجامعة الدكتور أحمد اليماني “أن الجيل القادم من القادة في المملكة العربية السعودية ــ ومن ضمنه هؤلاء الخريجون الجدد من برنامج الملك سلمان للتعليم من أجل التوظيف بجامعة الأمير سلطان ــ سيتمكنون من خلال التدريب عالي المستوى الذي تلقوه من الاستفادة المثلى من شهاداتهم الجامعية التي تدعمها شهادات (SAP ) التي منحت لهم، وينتظر أن يساهموا في دفع عملية الابتكار في تكنولوجيا الأعمال، وأن يكون لهم أثر إيجابي في اقتصاد المملكة المتنامي”. مقدما شكره لشركاء البرنامج وفي مقدمتهم (موبايلي) و(SAP) العالمية.

ومن جانب موبايلي أكد الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) المهندس فايز عوض قائلاً “إن التعليم ودعم الجيل القادم من القوى العاملة يشكلان جزءًا رئيسًا من مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركة”، مشيدًا ببرنامج الملك سلمان للتعليم من أجل التوظيف والذي يعدُّ “أنموذجًا يحتذى في المنطقة، ويعبر عن فعالية الشراكة بين القطاع التعليمي والشركة ويأتي ذلك تلبيةً لاحتياجات سوق العمل السعودي”.

وقال المهندس إبراهيم الغملاس مدير مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة إن حفل التخرج الذي أقيم اليوم لمتدربي أكاديمية (SAP) تم بعد أن حصل المتدربون في وقت سابق على شهادات اللغة الإنجليزية التي تعد مدخلا للبرنامج ثم شهادة السوفت سكيلز وبعدها تم دخولهم لبرنامج التوب تن لينهوا بعد ذلك متطلبات الحصول على أربع شهادات دولية. مضيفا أن معظم الطلاب ولله الحمد استقطبتهم شركات قدمت لهم عروضا وظيفية، والبعض منهم بدأ العمل بالفعل في وظائفهم الجديدة، والبقية بإذن الله خلال أسابيع سيكونون قد شغلوا وظائفهم بسهولة. مقدما شكره لشركة موبايلي على رعايتها للبرنامج وكذلك لشركة (SAP) العالمية التي حضر مديرها التعليمي لأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا من مقره بألمانيا خصيصا لهذه المناسبة على تشجيعهم ودعمهم لطلاب البرنامج وفتح نقاش مثمر معهم سيكون أساسا لتطوير البرنامج في الفترة المقبلة.