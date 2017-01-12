تخصيص أول موقع لعربات الأطعمة المتنقلة في الرياض

المواطن -واس

دشّنت أمانة منطقة الرياض، مساء اليوم، أول موقع مخصص لعربات الأطعمة المتنقلة، وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بدعم الشباب السعودي وتوفير بيئة عمل تعزز من نشاطهم الاستثماري.

وأفادت أمانة منطقة الرياض أنها شرعت في إصدار تراخيص مؤقتة لملاك العربات في الموقع الذي تم تجهيزه بدورات مياه للرجال وللنساء وتنظيم حركة الدخول والخروج ووقوف السيارات، مشيرة إلى تخصيص 124 موقعاً لوقوف عربات الأطعمة المتنقلة، سيتم إطلاقها تباعا بعد تهيئتها سواء من حيث تنظيم الوقوف أو الخدمات في تلك المواقع.

وأشارت إلى أنها لا زالت تتلقى المزيد من طلبات منح الترخيص لمركبات الأطعمة والمشروبات المتنقلة، مؤكدة أن هذا العمل مخصص فقط للشباب السعودي، وأن يكون مالكها ومن يعمل عليها من الشباب السعودي.

وأوضحت أمانة منطقة الرياض أن عملية تنظيم عمل عربات الأطعمة والمشروبات يعتبر جزءاً من الأنشطة المهمة الاجتماعية والشبابية في مدينة الرياض ووضعها في الإطار الاجتماعي والاقتصادي والجمالي للعاصمة.