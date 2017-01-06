تخصيص 25 فدانا لإقامة فرع لجامعة الملك سلمان بشرم الشيخ

المواطن – نت

قرر رئيس الوزراء المصري تخصيص 25 فداناً مجاناً بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، لإقامة فرع لجامعة الملك سلمان.

وأعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن القرار موجه لوزارة التعليم العالي لإقامة فرع لجامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بجنوب سيناء، والتي تضم كليات السياحة والفنادق والألسن، مضيفاً أن مشروع إقامة الجامعة كان متوقفاً لحين صدور قرار مجلس الوزراء بتخصيص الأرض وفقاً لـ “العربية.نت”.

وقال المحافظ إنه تم تحديد مساحة 300 فدان للجامعة، منهم 205 أفدنة بمدينة طور سيناء لإقامة المبنى الرئيسي للجامعة، ويضم الكليات التي تخدم مدينة الطور مثل الثروة السمكية والطب والهندسة والصيدلة وغيرها، بالإضافة إلى إقامة كليات الزراعة والطب البيطري بمدينة رأس سدر على مساحة 70 فداناً.

الرسم الأولي للمشروع

وأكد المحافظ أنه تم البدء في تنفيذ مباني الجامعة بالمدن الثلاث، والتي بلغت تكلفتها التقديرية 250 مليون دولار للإنشاءات، و50 مليون دولار للتجهيزات، مشيراً إلى أنه تم تسليم المساحة المخصصة للجامعة بمدينة رأس سدر للجنة المشكلة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتوصيل الكهرباء والمياه لمواقع إقامة العمال، كما تم تحديد مواقع الكرافانات للعاملين بالموقع.

وقال إن موقع فرع جامعة الملك سلمان برأس سدر مميز، حيث يقع على مسافة 5 كيلومترات من الطريق الدولي اتجاه طريق سدر حيطان مقابل قرية أبو صويرة.

يذكر أن جامعة الملك سلمان أول جامعة متكاملة تقام في جنوب سيناء، والتي ستُنشأ بتمويل من المملكة العربية السعودية.