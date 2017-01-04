تخلص من المحتويات المسيئة على يوتيوب في ثوانٍ

المواطن – وكالات

قدّم خبراء التقنية ثلاث طرق، لتجنب المحتويات المسيئة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتسبب الفيديوهات المقترحة للمشاهدة من يوتيوب والتي تظهر كقائمة إلى جانب الفيديو الذي تشاهده، موجة من الجدل خلال الفترة الماضية، خصوصًا أن بعض المحتويات التافهة وغير المفيدة تظهر ضمن الاقتراحات، لذا ينصح الخبراء بالقيام مباشرة بتعليم أي فيديو مقترح للمشاهدة ويحمل محتوًى مسيئًا على أنه “لا يهمك” وذلك من خلال التأشير عليه والضغط على الثلاث نقاط الظاهرة أعلى يسار الصورة المصغرة للفيديو، في حين لن تستغرق العملية إلا ثواني معدودة؛ وذلك لضمان تصفح محتويات عالية الجودة.