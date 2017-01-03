تخلص من مشاكلك الصحية بهذه النباتات

المواطن – وكالات

قدمت مجلة “فام أكتيويل” الفرنسية الأسبوعية عددًا من النصائح، التي تعتمد على النباتات الطبيعية للتخلص من المشاكل الصحية.

ومن ضمن النصائج، فعاليّة اليانسون النجمي الأحمر في إزالة الشعور بالانتفاخ وعسر الهضم، ذلك بعد غليه وتركه لعشر دقائق حتى يتم تركيز مستخلصاته الطبيعية المعالجة لهذه الحالة.

وأوضحت المجلة أن حبوب الشمر تعمل على تحسين وتسهيل عملية الهضم والعمل على تخفيف الشد العضلي، فيما يعمل الزنجبيل على تحسين عمل الأمعاء وتسهيل هضم الأغذية الغنية بالدهون، كما يمكن إضافته إلي الشاي صباحًا.