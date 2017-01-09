تداول تعدل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية إلى “T+2”

المواطن – الرياض

نشرت شركة السوق المالية ” تداول” تفاصيل الآلية المقترحة لتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية من T+0 إلى T+2 خلال الربع الثاني من 2017.

وقالت تداول إنه تماشياً مع استراتيجية شركة السوق المالية التي تسعى إلى دعم تطوير السوق المالية السعودية وخلق البيئة الاستثمارية المناسبة لتحفيز الاستثمار المؤسساتي، تعتزم “تداول” تطبيق المدة الزمنية الجديدة لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في السوق (T+2) خلال الربع الثاني من هذا العام 2017، والتي تهدف إلى موائمة السوق المالية السعودية مع المعايير الدولية المطبّقة في الكثير من الأسواق المالية الأخرى فيما يتعلق بمُدد التسوية، إضافةً إلى رفع مستوى حماية أصول المستثمرين.

وأضافت أنه للرغبة في الاطلاع على الآلية المقترحة لتعديل المدة الزمنية الجديدة لتسوية صفقات الأوراق المالية إلى (T+2): وتتضمن التعديلات المقترحة على الآلية المطبّقة يمكن زيارة هذا الرابط اضغط هنا، أما في حالة الرغبة في الاطلاع على مذكرة معلومات المستثمرين المؤهلين الأجانب يمكن زيارة هذا الرابط اضغط هنا.