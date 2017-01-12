تدشين الملعب الأولمبي الرابع بمدينة بريدة

المواطن – القصيم

دشنت أمانة منطقة القصيم أمس الأول ملعب حي الشماس الأولمبي بجوار وكالة الخدمات بمدينة بريدة ضمن خطة تستهدف إنشاء ثمانية ملاعب موزعة على الخارطة السكنية بالمدينة حيث يعتبر الملعب المنتهي مؤخراً الرابع لينضم لملاعب ( الروضة ـ الريان ـ النهضة) فيما يجري العمل على أربعة ملاعب أولمبية أخرى في أحياء (الشماس “ملعب مجاور للمفتتح مؤخراً” _ ملعب شرق حديقة الشرق ـ وملاعب اولمبية بجوار منتزه الهدية على الدائري ).

وأوضح مدير عام الحدائق والتجميل في أمانة القصيم المهندس هزاع الهزاع أن إجمالي الملاعب الأولمبية 8 ملاعب بمساحة إجمالية 25000 متر مربع وإجمالي أطوال المضامير حول الملاعب (1200متر طولي) .

وذكر الهزاع أن الملعب الذي تم تدشينه انضم لمنظومة الترفيه في هذا الجانب و مجموعة الملاعب المؤسسة في مراحل سابقة في الساحات البلدية فيما يجري العمل على أربعة ملاعب أخرى ستدشن قريباً.

وأشار مدير عام الحدائق والتجميل إلى أن أمانة القصيم أولت عناصر الناشئين والشباب اهتماماً خاصاً في منظومة الترفيه بالمدينة وحرصت على توفير خيارات خاصة تلبي احتياجاتهم وتستثمر طاقاتهم وفق توجيهات سمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل وأمين منطقة القصيم بهذا الخصوص حيث وفرت الأمانة في الحقبة الماضية خيارات ترفيه سواء من خلال الاستثمار وتوفير أكاديمية ذات مستوى عال ومن خلال العمل على توفير ملاعب في جودة وتصاميم تواكب طموحات الأهالي موزعة وفق الكثافة السكنية واحتياجات المدينة وإمكانيات الأمانة .