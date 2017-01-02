تدشين خدمة التعريف الإلكتروني والبوابة الداخلية للأحوال المدنية

المواطن – الرياض

دشن وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية ناصر بن عبدالله العبدالوهاب خدمة التعريف الإلكتروني والبوابة الداخلية لمنسوبي الأحوال المدنية بحضور مدير عام مركز المعلومات الوطني الدكتور طارق بن عبدالله الشدي.

وأوضح العبدالوهاب أن خدمة التعريف الإلكتروني تأتي توافقاً مع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية –حفظه الله- بضرورة تسخير التقنية والاستفادة القصوى منها بهدف التسهيل على المواطنين وخدمتهم على أكمل وجه.

وقال: “جاءت هذه الخدمة بعد ملاحظة تأخر عدد من أولياء الأمور في إصدار بطاقات الهوية الوطنية لأبنائهم نتيجة عدم تواجدهم في نفس المدينة أو لانشغالهم بأعمال تمنعهم من الحضور شخصياً مع أبنائهم، فاستحدثنا هذه الخدمة التي تتيح لولي الأمر التعريف على من بلغ السن النظامية من الأبناء إلكترونياً دون الحاجة لمرافقة الابنـ/ـة أو الزوجة لمكتب الأحوال المدنية، وتأتي هذه الخدمة ضمن باقة من الخدمات التي ستدشن بهدف التحول الإلكتروني بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي التقني بوزارة الداخلية مركز المعلومات الوطني “.

وأضاف: ” خدمة التعريف الإلكتروني ستسرع من عملية إنهاء الإجراءات على المواطنين كما أن الأحوال المدنية ستقوم تدريجياً بإلغاء غرف التعريف التقليدية واستبدالها بمحطات خدمة لإنهاء إجراءات أكبر عدد من المواطنين”.

واختتم العبدالوهاب تصريحه بشكر مدير عام مركز المعلومات الوطني على جهودهم التقنية المميزة في إبراز خدمات الوزارة بشكل عام والأحوال المدنية بشكل خاص.

من جانبه أكد الشدي أن الأحوال المدنية من أهم القطاعات التي تقدم خدمات إلكترونية، وقد قطعت شوطاً كبيراً في تقديم الخدمات التقنية المبتكرة والتي من شأنها تسهيل وتيسير الإجراءات على المواطنين، نظراً للعدد الكبير من مستفيديها”.

وأضاف: “شراكتنا مع الأحوال المدنية أظهرت نتائج جيدة وملموسة لدى كافة المواطنين، ونحن فخورون بهذه الشراكة القوية مع الأحوال المدنية وكافة القطاعات الأخرى”.

واختتم الشدي بشكر وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية ناصر بن عبدالله العبدالوهاب متمنياً للأحوال المدنية المزيد من التطور والتفوق التقني.

كما دشن العبدالوهاب البوابة الداخلية لمنسوبي الأحوال المدنية التي تهدف إلى التحول الرقمي للتعاملات الورقية من خلال جمع جميع الخدمات الإلكترونية والأنظمة الداخلية بمنصة واحدة وربطها مع كافة الإدارات والمكاتب بجميع مناطق المملكة بهدف المساهمة في عملية رفع مستوى العمل وتسريع الإجراءات.