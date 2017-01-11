المواطن – وكالات
أكّد الرئيس الأمريكي الجديد “دونالد ترامب” أن الولايات المتحدة لا تعقد صفقات جديّة مع الدول الأخرى، وعليها تغيير هذا الأسلوب.
وقال ترامب، في المؤتمر الصحفي الرسمي الأول له، اليوم، إن معلومات الاستخبارات التي تشير إلى وجود ملفّات روسية ضده هي “أمر اختلقه” خصومه.
وقال ترامب إنه إذا كان الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” يقدّره، فسيكون ذلك “مكسبًا”، مع إقراره بأن موسكو تقف وراء القرصنة ضد الحزب الديموقراطي خلال الحملة الرئاسية.
وقال ترامب: “لن نترك لنظام (أوباما كير) الصحي الفرصة ليثبت فشله، ثم نستبدله بخطةٍ يجري وضعها”، لافتًا إلى إنقاذ 2000 وظيفة، حتى الآن، في عددٍ من الشركات الخاصة.