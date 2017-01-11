المواطن – وكالات

أكّد الرئيس الأمريكي الجديد “دونالد ترامب” أن الولايات المتحدة لا تعقد صفقات جديّة مع الدول الأخرى، وعليها تغيير هذا الأسلوب.

وقال ترامب، في المؤتمر الصحفي الرسمي الأول له، اليوم، إن معلومات الاستخبارات التي تشير إلى وجود ملفّات روسية ضده هي “أمر اختلقه” خصومه.