ترامب يحذر “بي إم دبليو”

المواطن - وكالات

قدّم الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، تحذيرًا إلى شركات السيارات الألمانية، ومنها “بي إم دبليو”، من أنه سيفرض رسومًا تبلغ 35% على السيارات التي تدخل السوق الأمريكية.

وانتقد ترامب، خلال مقابلة مع صحيفة “بيلد”، نُشرت اليوم، الإثنين، شركات السيارات الألمانية مثل: “بي إم دبليو”، و”دايملر”، و”فولكس فاجن”، لأنها لا تنتج عددًا أكبر من السيارات في الولايات المتحدة.

وأوضح ترامب قائلًا: “إذا أردتم تصنيع سيارات حول العالم، فأتمنّى لكم حظًا وافرًا.. يمكن تصنيع سيارات للولايات المتحدة، ولكن كل سيارة ستدخل الولايات المتحدة ستسدّد ضريبة 35%”.

واستكمل: “أقول لـ (بي إم دبليو)، إذا كانوا يبنون مصنعًا في المكسيك ويعتزمون بيعها في الولايات المتحدة دون ضريبة 35%، فلتنسوا الأمر”.