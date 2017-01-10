ترامب يعيّن زوج ابنته كبير مستشاري البيت الأبيض بدون راتب

المواطن – نت

عيّن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الاثنين صهره جاريد كوشنر، المطور العقاري والناشر المتزوج من ابنته الوحيدة إيفانكا، في منصب كبير مستشاري البيت الأبيض، كما أعلن مكتبه في بيان.

ونقل البيان عن ترامب قوله إن كوشنر البالغ من العمر 36 عاماً، والذي لن يتقاضى أي راتب طيلة فترة توليه هذا المنصب “نجح بشكل هائل في الأعمال كما في السياسة”.

وأكد البيان أن “جاريد كان ذا قيمة هائلة ومستشاراً موثوقاً به طوال الحملة والمرحلة الانتقالية وأنا فخور بأنه سيتولى دوراً قيادياً في إدارتي”. وأضاف “سيكون ذا قيمة هائلة في فريقي لإطلاق ووضع برنامجي الطموح موضع التنفيذ”.