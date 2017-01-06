ترامب يهدد “تويوتا”اليابانية ..على جثتي

المواطن - الرياض

استهدف الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب امس شركة تويوتا موتور مهددا بفرض رسوم مرتفعة على شركة صناعة السيارات اليابانية إذا قامت بتصنيع سيارات كورولا للسوق الأمريكي في مصنع في المكسيك.

وقال ترامب في تدوينة على تويتر “تويوتا موتور قالت إنها ستبني مصنعا جديدا في باخا بالمكسيك لتصنيع سيارات كورولا للتصدير إلى الولايات المتحدة. على جثتي! إبنوا المصنع في الولايات المتحدة أو ادفعوا ضريبة حدود كبيرة.”

وأصدرت تويوتا بيانا يقول إن مصعنها الجديد في المكسيك لن يخفض الوظائف الأميركية وإنها “تتطلع للتعاون مع إدارة ترامب للعمل بما يخدم أفضل مصالح المستهلكين وصناعة السيارات.”

وكانت تويوتا أعلنت في أبريل 2015 عن خطتها لبناء المصنع المكسيكي