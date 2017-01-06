المواطن – وكالات

“لا أعرف ما إذا كان عليّ أن أكون وديعًا، أم أن أرتكب مذبحة؟ ينبغي أن أفكّر في الأمر”، كانت هذه التغريدة سببًا في ترحيل السلطات الإيطالية لمواطنٍ تونسي على صِلةٍ بمقاتلٍ أجنبي مسجون.

وقالت الداخلية الإيطالية إن الشاب، البالغ من العمر 26 عامًا، الذي عرفته الصحف الإيطالية باسم مروان المثلوثي، جرى ترحيله إلى تونس، الخميس، مضيفة أنه كان صديقًا لتونسي آخر في المدينة نفسها، رافينا، حيث ألقي القبض عليه عام 2015 بتهمٍ تتعلّق بالإرهاب بسبب اعتزامه الانضمام إلى جماعات متطرّفة في العراق وسوريا.