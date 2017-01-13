تركيا.. الجنسية بمليون دولار!

المواطن- نت

قررت تركيا منح بعض الأجانب الذين يستثمرون مليون دولار على الأقل في البلاد جنسيتها إذا طلبوا ذلك، كما ورد في الجريدة الرسمية، الخميس.

ويبدو أن هذا الإجراء الذي قررته الحكومة، يهدف إلى إنعاش الاقتصاد الذي يواجه صعوبات بعد سنوات من النمو، في أجواء من الاضطراب السياسي والأمني.

وقالت الجريدة الرسمية، إن هذا الإجراء سيطبق على الأجانب الذين يستثمرون مليوني دولار على الأقل في تركيا أو يشترون عقارات بقيمة مليون دولار شرط ألا يقوموا ببيعها قبل 3 سنوات.

ويمكن للأجانب طلب الجنسية التركية إذا قاموا بإيداع ثلاثة ملايين دولار على الأقل في حساب جار تركي أو إذا وظفوا 100 شخص على الأقل.

ويأتي هذا الإعلان بينما تسجل الليرة التركية تراجعاً قياسياً يومياً، مع تباطؤ الاقتصاد.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن الأسبوع الماضي أن اللاجئين العراقيين والسوريين المؤهلين الذين يعملون سراً حالياً، يمكنهم أيضاً الحصول على الجنسية التركية، لكنه لم يوضح متى سيبدأ تطبيق هذا الإجراء.