تركي عبدالرحمن لـ”مُدرج النصر”: لكل بداية نهاية

المواطن ـمحمد سلام

قرّرت إدارة النصر تعيين فايز الدوسري رئيسا لمجلس الجماهير، بعد قبول استقالة تركي عبدالرحمن، مثمنين الجهود التي قدّمها في الفترة الماضية.

من جانبه، قال تركي عبدالرحمن في تغريدات متتالية عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “أيام جميلة قضيتها في خدمة هذا المدرج وجمهوره ” جمهور الوفاء ” إنه لشرف عظيم نلته ويحق لي أن أفتخر به، لكنها سنة الحياة، ولكل بداية نهاية وحسبي أنني اجتهدت فإن أصبت فمن الله وإن قصرت فمني”.

وتابع: “شكراً لإدارة هذا الكيان العظيم وعلى رأسها صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن تركي على كل ما حظيت به من تقدير وتعاون طوال مدة عملي.. شكراً لكل من دعم بوقته وماله مجلس الجماهير ووثق بقدرات أبنائه وراهن على عملهم وابداعهم، شكرا من القلب.. شكرا لاخواني اعضاء مجلس الجماهير والمتعاونين تعلمت منكم الكثير فخور بكم جداً وفخور بكل لحظة قضيناها سويا، أنتم مفخرة”.

وأنهى بقوله: “أخيراً شكراً لكل من انتقدني أو وجهني ” شكراً بحجم السماء لجمهور الوفاء ” أنتم السبب الرئيسي لكل شيئ جميل في المدرج الشمالي بعد توفيق الله.. المهم يجب علينا كلنا الوقوف خلف هذا الكيان والقائمين عليه وندعم مجلس الجماهير في الفترة القادمة وموعدنا اللقاء القادم، المدرج اشتاق لأسوده”.