تساؤلات قراء “المواطن” حول حساب المواطن

المواطن – عبد الرحمن دياب – الرياض

تساؤلات عديدة طرحها قراء “المواطن” قبل التسجيل المرتقب مطلع فبراير 2017 في حساب المواطن، والذي يأتي للحد من تأثير الأوضاع الاقتصادية على المواطن البسيط ومحدودي الدخل، وتقدم المواطن عددًا من الأسئلة التي وجهّها المواطنون عبر”المواطن” خلال الفترة الماضية، في محاولة منهم للفهم بشكل أكثر حساب المواطن، وأهدافه، وهل يشملهم بأوضاعهم؟ وما إلى ذلك.

سألت سيدة: هل يشمل ربّات المنزل والبنات الجامعيات؟ فيما تساءل آخر: هل يشمل من يصل عدد أفراد عائلته إلى خمسة؟ واستفهم ثالث عن المبلغ الذي سيتلقاه كلّ شخصٍ.

وأيضًا، سأل البعض عن الشخص العازب الموظف، و هل يتم دعمه أم لا، وكم مبلغ الدعم؟ وطرح مواطن السؤال: “أنا متزوج وعندي بنت وراتبي 5000.. هل يشملني النظام أم لا؟

واستفهم آخرون: هل البرنامج يشمل الشباب الذين دخلهم أقل من 6000 ريال؟ وهل يتم إعطاء كل فرد بالأسرة أو رب الأسرة فقط؟ وقدّم آخر سؤالًا حول الأسر المكونة من 3 أفراد.. هل يستحقون؟ وهل لحساب المواطن شروط أخرى ستعلن أم أنه لأي سعوديّ؟