تسلم فحوصات الزواج خلال 48 ساعة في المختبر الإقليمي بالرياض

المواطن – الرياض

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الرياض عن تقليص فترة دوران العينة (TAT)، الخاصة بنتائج تقارير فحص الزواج من 10 أيام إلى 48 ساعة بمركز الفحص بالمختبر الإقليمي وبنك الدم بالرياض، وذلك بعد دراسة طبية لتقليص الانتظار.

وأوضح الدكتور كامل الدوسري مدير المختبر الإقليمي وبنك الدم، أن هذه الخطوة تأتي ضمن الخطط التطويرية التي يسعى إليها المختبر الإقليمي، مساهمة منه لتجاوز الإجراءات والمعوقات التي كانت تواجه المقبلين على الزواج وتقليص المدة التي كانت تمتد إلى 10 أيام.

وقال: إن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من حرص ومتابعة وزارة الصحة ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض ليسهم في تحقيق رؤية 2030م، لتقديم أرقى الخدمات الطبية للمواطن والمقيم.