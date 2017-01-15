تسمية إحدى لجان الاختبارات باسم البطل “عواجي”

المواطن- الرياض

وضع أحد المجمّعات التعليمية، بمحافظة مهد الذهب، اسم البطل جبران عواجي على إحدى قاعات الاختبار، وذلك تقديرًا لدوره البطولي في التصدّي لبعض عناصر الفئة الضالة.

وبادر مجمّع الرقابية، التابع لتعليم المهد، بتسمية لجان الاختبارات بأسماء عدد من رموز الوطن وشهداء الواجب، تقديرًا لجهودهم وتضحياتهم الوطنية، وكذلك لترسيخ التضحية وحب الوطن في نفوس الطلاب، حيث تم تسمية إحدى لجان الاختبار باسم البطل جبران عواجي، أحد منسوبي وزارة الداخلية، الذي تصدّى لاثنين من الإرهابيين بحي الياسمين، بالرياض.

وضمّت لجان الاختبارات أسماء بعض شهداء الواجب، ومنهم: العقيد الركن عبد الله السهيان -يرحمه الله-، والنقيب عبد الرزاق الملحم -يرحمه الله-، وغيرهم من الشهداء الذين قدّموا أرواحهم فداءً للوطن.

وأشاد مدير تعليم المهد، عبد الله السحيمي، خلال جولته الميدانية لمتابعة سير الاختبارات، بمبادرة مجمع الرقابية التعليمي بوضع أسماء الشهداء على قاعات الاختبارات، داعيًا الله للشهداء بالرحمة والمغفرة، ومتمنيًا للبطل عواجي الشفاء العاجل.