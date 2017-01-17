تشكيلة منتخب مصر لمباراة مالي في كأس الأمم الإفريقية 2017

المواطن ـ محمد سلام



يخوض منتخب مصر أولى مبارياته أمام نظيره المالي، مساء اليوم، في محاولةٍ للبحث عن مجدٍ جديد يضيفه المنتخب المصري لرصيد إنجازاته في بطولة كأس الأمم الإفريقية، كأكثر منتخبات القارة حصولًا على البطولة.

وعن موعد مباراة مصر ومالي، تنطلق المباراة مساء اليوم، الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة على قناة “بي إن ماكس 1”.

وتأتي المباراة في مستهل مشوار منتخب مصر للدور الأول ببطولة كأس الأمم الإفريقية، وتضم مجموعة مصر منتخبات: غانا، ومالي، وأوغندا.

وقرّرت إدارة مجموعة قنوات “بي إن سبورتس” إسناد مهمة التعليق على مباراة مصر ومالي إلى المعلّق علي محمد علي.

وتلعب مصر بتشكيلة تضم: أحمد الشناوي “حراسة المرمى”، وعلي جبر، وأحمد حجازي، ومحمد عبد الشافي، وأحمد فتحي، وطارق حامد، ومحمد الننّي، ومحمد صلاح، ومحمود تريزيجيه، وعبد الله السعيد، ومروان محسن.