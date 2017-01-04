تشيلسي يراقب لاعب يوفنتوس بتوصية من كونتي

تشيلسي يراقب لاعب يوفنتوس بتوصية من كونتي

2017/01/04
الساعة 1:38 صباحًا
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
675
0
طباعة
Foto LaPresse - Spada 12 settembre 2015 Torino ( Italia) Sport Calcio Juventus - Chievo Campionato di Calcio Serie A TIM 2015 2016 - " Juventus Stadium " Nella foto: alex sandro Photo LaPresse - Spada 12 September 2015 Turin ( Italy) Sport Soccer Juventus - Chievo Italian Football Championship League A TIM 2015 2016 - " Juventus Stadium " In the pic: alex sandro

المواطن ـ نت

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن نادي تشيلسي أصبح ضمن الأندية الراغبة في الحصول على خدمات ظهير يوفنتوس والمنتخب البرازيلي، أليكس ساندرو خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي أن مدرب يوفنتوس السابق وتشيلسي الحالي أنتونيو كونتي يسعى للتعاقد مع أليكس ساندرو خلال الفترة المقبلة.

وبحسب المصدر ذاته فإن تشيلسي جهّز مبلغ 26 مليون يورو للحصول على أليكس ساندرو، الذي ينتهي عقده مع يوفنتوس في عام 2020.

ويعتبر أليكس ساندرو واحدًا من أفضل اللاعبين الذين يشغلون مركزي الظهير والجناح الأيسر في الوقت الحالي، حيث تألق في خطتي 4-3-3 كظهير، و3-5-2 كجناح.


قد يعجبك ايضاً

تخلص من المحتويات المسيئة على يوتيوب في ثوانٍ

المواطن – وكالات قدّم خبراء التقنية ثلاث طرق،