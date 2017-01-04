تشيلسي يراقب لاعب يوفنتوس بتوصية من كونتي

المواطن ـ نت



ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن نادي تشيلسي أصبح ضمن الأندية الراغبة في الحصول على خدمات ظهير يوفنتوس والمنتخب البرازيلي، أليكس ساندرو خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي أن مدرب يوفنتوس السابق وتشيلسي الحالي أنتونيو كونتي يسعى للتعاقد مع أليكس ساندرو خلال الفترة المقبلة.

وبحسب المصدر ذاته فإن تشيلسي جهّز مبلغ 26 مليون يورو للحصول على أليكس ساندرو، الذي ينتهي عقده مع يوفنتوس في عام 2020.

ويعتبر أليكس ساندرو واحدًا من أفضل اللاعبين الذين يشغلون مركزي الظهير والجناح الأيسر في الوقت الحالي، حيث تألق في خطتي 4-3-3 كظهير، و3-5-2 كجناح.