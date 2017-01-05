تصريحات كونتي بعد هزيمة تشيلسي أمام توتنهام

المواطن ـ نت

كشف المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي عن إحباطه الكبير، بسبب نهاية سلسلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي، بعد الهزيمة التي تلقاها فريقه تشيلسي أمام توتنهام هوتسبير، بثنائية ضمن الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي.

وكان تشيلسي على بعد فوز لتحطيم رقم آرسنال بعدم الخسارة في 13 مباراة متتالية للأخير في موسم واحد من الدوري الإنجليزي، ليفشل في الوصول إلى الفوز الرابع عشر على التوالي بالهزيمة أمام توتنهام.

وقال كونتي عقب المباراة: “كنا ندرك أننا قد نخسر قبل بداية المباراة، لكني رأيت المباراة متعادلة، توتنهام سجلوا قبل نهاية الشوط الأول، وجاء الهدف الثاني في أفضل لحظاتنا عندما كنا على وشك إدراك التعادل، نحن محبطين بعد توقف سلسلة الانتصارات إلا أن توتنهام فريق قوي ومنافس على اللقب”.

وأضاف “لكن علينا أن نكون سعداء بالفوز في 13 مباراة متتالية في دوري صعب، الخسارة اليوم ليست مقلقة مقارنة بالهزيمة أمام ليفربول وآرسنال، لقد كنا اليوم فريقًا حقيقيًّا وبدأنا بهذا الشكل منذ خمسة أشهر، ونستطيع التحسن أكثر”.

وواصل المدرب الإيطالي حديثه متطرقًا إلى احتمالات أسباب الخسارة من توتنهام، قائلًا: “لم نتخفض لياقتنا البدنية اليوم، لكن علينا البحث عن أسباب الهزيمة، وفي نفس الوقت لم نخسر بسبب ضغط المباريات”.

وختم كونتي حديثه “نحن نتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مع نفس لاعبي الموسم الماضي، تغيير خطة 3-4-3 ؟، سؤال غريب بعد تحقيق 13 انتصارًا متتاليًا”.

يذكر أن تشيلسي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن برصيد 49 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن ملاحقه ليفربول.