تصريح رئيس الأهلي غير مخالف للقانون

المواطن ـ محمد سلام

تحدث المحامي والمستشار القانوني، محمد الديني، عن تصريح رئيس النادي الأهلي أحمد المرزوقي بخصوص حارس فريق الشباب والمنتخب السعودي محمد العويس، والذي تسبب في حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، وطالبات بتقديم شكوى شبابية ضد الرئيس الأهلاوي.

وقال الديني في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “تصريح الرئيس أحمد المرزوقي حول العويس لا توجد به مخالفة قانونية لأنه أكد أن اللاعب شبابياً كما أن الشباب قد أعلن أن اللاعب لن يتم تجديد عقده “.

وكان الإعلامي طارق النوفل، مدير المركز الإعلامي السابق لنادي الشباب، قد أكد أن إدارة الليوث ستتقدّم بشكوى رسمية إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم ضد رئيس النادي الأهلي، أحمد المرزوقي، وذلك بعد تصريحاته في برنامج “صدى الملاعب” بخصوص الحارس الدولي الشبابي، محمد العويس. المرزوقي كان قد ذكر في تصريحات لبرنامج صدى الملاعب، ردا على أنباء اقتراب الحارس محمد العويس من الراقي، بأن اللاعب مازال شبابياً ولكنه يتمنى التعاقد معه لأنه لاعب كبير وحارس مميز وإضافة قوية وكبيرة لأي فريق، ولكن الكرة في ملعبه لحسم مصيره، مشيراً إلى كون الحارس الدولي مازال حائرا في اتخاذ قراره بشأن وجهته المقبلة.