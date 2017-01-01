تطبيقات ذكية تساهم في تطوير مشاريع مستثمرات “منتجون4”

المواطن – الرياض

يقدم معرض المستثمرات من المنزل “منتجون”، والذي يقام على أرض مركز الرياض الدوليّ للمؤتمرات والمعارض، خدمات مساندة للأسر المنتجة، وذلك من خلال عدد من الدورات التدريبية، بالإضافة لمشاركة عدد من تطبيقات التوصيل في المعرض لهذا العام.

وفي أحد أركان معرض “منتجون” وقف نايف السمري الشريك المؤسس لتطبيق “مرسول”، وأكد أن مشاركتهم في “منتجون” جاءت لغرض فتح قناة جديدة مع المستثمرات من المنزل لتوصيل الطلبات، ويقول السمري: تطبيق “مرسول” يوفر للعميل قناة توصله للمتجر من خلال مندوب التوصيل، الذي يتلقى الطلب ويترك له حرية اختيار السعر المناسب له بفضل الخيارات التي تصله بعد إرسال الطلب، كما يمكن للعميل تقييم خدمة المندوب من خلال التطبيق.

وأضاف السمري: نملك فريقًا مكونًا من 5 الآلف مندوب فقط في مدينة الرياض، كما نغطي أغلبية مناطق المملكة ومحافظاتها، وغالبية العاملين مع تطبيق “مرسول” سعوديون، ونطمح لفتح نافذة جديدة من خلال التواصل مع الأسر المنتجة بحيث يستطيع العميل الطلب من الأسر عبر قائمة يتم تحديدها بالاتفاق مع الطرف الأول لمقدم الخدمة.

ومن جهته، أكد محمد القحطاني الشريك المؤسس لتطبيق “مشواري” وبالرغم من قصر عمر التطبيق الذي تأسس في 2015م، إلا أن مجال اقتصاد المشاركة منحه فكرة تدشين التطبيق، وفي فترة قصيرة استطاع الحصول على ثقة الكثير من العملاء، وذلك لما يقدمه من خدمة مزدوجة.

فيما قال القحطاني: في تطبيق “مشواري” نقوم بتقديم خدمة توصيل الأفراد بالإضافة للمنتجات، كما استطعنا ولله الحمد كسب ثقة العميل والمندوب بالاشتراك معنا، وعن تواجده في معرض “منتجون” يقول القحطاني: يعد المعرض أكبر سوق للأسر المنتجة، وتواجدنا هذا العام لفتح شراكة مع المستثمرات لتقديم خدمات جديدة للعملاء، وذلك لما يملكمه المعرض من قاعدة بيانات لشريحة كبيرة من المستثمرات.

وفي ركن آخر أشار محمد الغامدي، أحد الشركاء المؤسسين لتطيق “وصلني”، إلى أنه يقدم من خلاله خدمات التوصيل للمنتجات والأفراد والذي يغطي المدن الرئيسية في الممكلة، يقول الغامدي: حرصنا أشد الحرص على المشاركة في معرض “منتجون” فطوال السنوات الماضية أثبت المعرض أنه الأول في جمع شريحة كبيرة من المسثمرات من المنزل على مستوى المملكة، لذا فإن تقديم خدمات التوصيل تتوافق مع تطبيق “وصلني” الذي يديره فريق سعودي 100%، ويضيف: نتيح عددًا من الميزات للعملاء ونحرص على جودة الخدمة المقدمة، مع الأخذ بالاعتبار سهولة استخدام التطبيق، فمجال المشاركة الاقتصادية جديد على مستوى المملكة ويلبي احتياجات الطرفين “العميل و المندوب”، ويقول الغامدي: نطمح في تطبيق “وصلني” للتوسع وتغطية كل مدن ومحافظات المملكة، بالإضافة للوصول لدول مجلس التعاون الخليجيّ، فلدينا الرغبة والطموح لتحقيق أهدافنا.

يذكر أن معرض المستثمرات من المنزل منتجون بنسخته الرابعة تنظمه غرفة الرياض ممثلة بمركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة، ومركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بالتعاون مع شركة الهضبة السعودية لتنظيم المعارض والمؤتمرات، بمشاركة أكثر من 600 أسرة.