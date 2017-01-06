تعديلات واسعة في مسودة نظام الجامعات

المواطن – الرياض

تضمنت مسودة نظام الجامعات الجديد تغييرات واسعة مقارنة بالنظام السابق الذي مضى عليه نحو ربع قرن. وفي حال اعتماد المسودة فإن قرارات عدة تتصل بالجامعات سترتبط بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بوصفها جهات علمية وبحثية وتدريبية تترجم توجهات المجلس وفقاً لـ “مكة”.

وشملت أبرز التغييرات التي تنتظر الجامعات في حال اعتماد مسودة النظام الجديد دون تعديلات أساسية.

1 – اللجنة العليا للتعليم

ترسم السياسة التعليمية وتشرف على تطوير التعليم وإجراء دراسات تقويمية لتطويره، وإقرار معايير إنشاء مؤسسات التعليم الحكومية والأهلية، والتوصية بإنشاء الجامعات الحكومية والأهلية، والرفع بها لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

2- طلاب غير سعوديين برسوم

تحدد اللوائح الداخلية للجامعات مقدار الرسوم وقواعد القبول، إضافة لتخصيص منح دراسية للطلاب المبدعين والموهوبين من غير السعوديين، وفق القواعد التي يقرها مجلس الجامعة.

3- عمداء غير سعوديين

يجوز للجامعة الناشئة تعيين عمداء كليات أو رؤساء أقسام غير سعوديين من كليات أخرى في نفس الجامعة إذا تعذر وجود سعوديين في تلك الكليات، كما يجوز تعيين أعضاء هيئة التدريس من غير السعوديين إذا لم يتوفر مواطنون لشغلها.

4 إنشاء جامعات أهلية

يرخص بإنشاء الجامعة أو الكلية الأهلية بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناء على تأييد وزارة التعليم، وفق دراسة جدوى مبدئية من مكتب مرخص، توضح الوضع المالي المتوقع للجامعة أو الكلية، وقيمة المصروفات التي سيدفعها الطالب.

5 تمديد وحيد لمدير الجامعة

يجب أن يكون مدير الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وبدرجة أستاذ مشارك على الأقل، ويكلف بعمله ويعفى من منصبه بأمر ملكي بناء على اقتراح اللجنة العليا للتعليم ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

6 التمديد مرتين لوكيل الكلية

يكون التكليف لوكيل الكلية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين، ويعين على أول درجة من المرتبة الخامسة عشرة ويحظى بالمميزات المقررة لشاغلها.