تعدّد النساء على “واتس آب” لمواجهة العنوسة.. وشروط “غريبة” للزواج!

المواطن – الرياض

دشّن 8 من المأذونين الشرعيين في المملكة مجموعة على تطبيق “واتس آب” تحت مسمّى “تعدّد النساء” في محاولةٍ لتشجيع الرجال على تعدّد الزوجات للتعامل مع مشكلة العدد المتزايد من النساء المطلّقات، والأرامل، والعوانس في السعودية.

يأتي هذا ليكون بمثابة دعوة صريحة للشباب السعودي لاتّخاذ أكثر من زوجةٍ بهدف خفض عدد النساء اللاتي لا يملكن شريكًا في حياتهن، بحسب ما ذكرته “العربية”.

وجاءت الفكرة بعد ارتفاع نسبة الطلاق في مكة بهدف التسهيل على الشباب الراغبين في التعدّد، وتمكينهم من إيجاد الزوجة المناسبة، والمفاجأة، كانت في تفاعل نحو 900 سيدة (مطلّقة، وأرملة) إلى جانب الفتيات اللاتي لم يسبق لهن الزواج من قبل، ووضع أسمائهن على قائمة الانتظار، قائلات إنهن لن يمانعن الارتباط برجلٍ لديه زوجة، أو اثنتين، أو ثلاث.

كانت أكبر النساء عمرًا في سن الـ 55 عامًا وأصغرهن 18 عامًا، حيث وفّرت النساء تفاصيل تتعلّق ببنية الجسم (أطوالهن ما بين 140 – 177 سنتيمترًا، وأوزانهن ما بين 45 – 98 كيلوجرامًا).

فيما وضعت بعض النساء شروطًا محدّدة وغريبة للارتباط بشريك العمر، حيث طلبت إحداهن مؤخّر صداق يقدّر بـ 13 ألف يورو (60 ألف ريال)، في حين اشترطت أخرى أن يكون المتقدّم “حافظًا للقرآن”، وطالبت ثالثة مطلّقة أن يتقبّل الزوج المتقدّم لها أطفالها الـ 8 معها.