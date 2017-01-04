تعرف على أبرز الاكتشافات العلميّة في 2016

المواطن – وكالات

قدّمت مجلة “Sciance” العلمية، قائمة ضمت أبرز الاختراقات في مجال العلم في عام 2016، حيث ضمت القائمة اكتشاف موجات الجاذبية من قبل اتحاد” LIGO “، واكتشاف كوكب يشبه الأرض في مدار حول نجم (بروكسيما سنتوري) القريب من الشمس.

وركزت المجلة أيضًا على فوز العقل الاصطناعي ”AlphaGo” المصنع في شركة ” Google DeepMind ” على بطل لعبة (هو ) لي سيدول. ويقارن الخبراء هذا الحدث بمباراة الشطرنج بين غاري كاسباروف وبرمجيات ”DeepBlue” الكمبيوترية.

وشغل المرتبة الرابعة في التصنيف الاكتشاف الذي أثبت أن حجب الخلايا المتقادمة العاجزة عن التكاثر لدى الفئران المتوسطة السن يساعد في إطالة عمرها.

كما أدرج في التصنيف أيضًا اكتشاف موديل للحالة النفسية لدى القرود من شأنه تحديد رغبات ونوايا لدى الآخرين، فضلًا عن وضع برمجيات كمبيوترية تسمح بالتنبؤ في تطور مواصفات البروتينات، والحصول على فئران حية من البيض الذي تم إنماؤه في ظروف المختبر.

وضمن الاكتشافات الأخرى إثبات حقيقة تبعثر البشر القدامى القاطنين أولًا في أفريقيا في العالم كله نتيجة تحقيقهم لهجرة واحدة، وتصميم جهاز صغير قادر على فك شفرة الحمض النووي، وتصميم عدسات خالية عن عيوب.