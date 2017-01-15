تعرف على ترتيب اللاعبين في جائزة “الصالون الذهبي”!

المواطن ـ وكالات



تفوّق البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد الإسباني، على ثنائي برشلونة: ليونيل ميسي، ونيمار دا سيلفا، ليفوز بجائزة “صالون دي أورو” باعتباره أكثر اللاعبين الذين يتم البحث عنهم على موقع البحث العالمي “جوجل” فيما يتعلّق بتصفيفات الشعر.

واحتل رونالدو المركز الأول في قائمة أكثر اللاعبين تداولًا من قبل المستخدمين على موقع “جوجل” في تصفيفات الشعر على مستوى العالم، والمعروفة باسم جائزة “الصالون الذهبي”، يليه ليونيل ميسي، ثم نيمار في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وجاء أول 10 نجوم في قائمة اللاعبين الذين يتم البحث عنهم فيما يتعلّق بتصفيفات الشعر على موقع “جوجل”:

1- كريستيانو رونالدو.

2- ليونيل ميسي.

3- نيمار.

4- بول بوجبا.

5- أوليفييه جيرو.

6- زلاتان إبراهيموفيتش.

7- جيرارد بيكيه.

8- أرتورو فيدال.

9- ريكاردو كواريزما.

10- آدم لالانا.