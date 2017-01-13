تعرف على تعليقات المغردين في #الزراعه_دمرت_مواشينا

المواطن - عبد الرحمن دياب

#الزراعة_دمرت_مواشينا .. هكذا اتهم نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وزارةَ الزراعة، أمس الخميس، بتدمير المواشي المحلية، على حساب المواشي المستوردة، والتي بحسب قولهم مليئة بالأمراض ومُكلفة أيضاً، متعجبين من عدم دعم الماشية المحلية بدلاً من استيرادها من الخارج.

وكتب سعود حبيب الهفتاء: “ياسيدي سلمان شف باديتنا تدمرت من فعل فضلي وبطشان وزارته ياسيدي دمرتنا حنا بوجه الله ثم وجه سلمان”.

وتساءل مربي مواشي: “لماذا لا يكون لديكم عدل بين الدواجن والمواشي. أم هناك خفايا لا نعلمها”.

وغرد حامد: “اغرقتم السوق من المواشي المستوردة يا وزارة لقد سحقتم مربي الماشاية المحليين يا وزارة”.

أما أبو محمد آل فائز فأكد: “سنناضل وننافح من أجل قضيتنا…. وثروتنا القومية والوطنية…. ولا عزاء لأهل المصالح! “.

وقال ماجد الشمري: “كان الله في عون المربين لاتزال أسعار الأعلاف مرتفعة…اللهم اسقنا الغيث”.

واستغاث محمود بن مجلاد: “وزارة الزراعة لم تصل إلى إيجاد حل مقنع لمتطلبات مربين الماشية وأملنا في الله سبحانه ثم في حكومتنا الرشيدة “.

وطالب أبو صالح العدواني: “نطالب عدم استيراد المواشي حيه لأنها السبب المباشر في ارتفاع أسعار الأعلاف التي تؤثر على ثروات الوطن المائية مستقبلاً”.

وتعجب نايف بن مشرع: “قبل أن تغرق السوق بالمستورد بحجة خفض الأسعار اخفض أسعار الأعلاف المتسببة في الغلاء”.

وكان لسعيد الشريف رأي آخر، حيث قال: “يوم كان الخروف 1500 كنتو تمدحون الوزارة والآن تذمونها عشان مشت صح لا يا حبيبي، المستورد هو الحل لجشعكم وجشع عمالتكم “.