تعرف على موعد مباراة مصر ومالي‬‎ والقنوات الناقلة

المواطن – القاهرة

يخوض منتخب مصر أولى مبارياته أمام نظيره المالي مساء اليوم في محاولة للبحث عن مجد جديد يضيفه المنتخب المصري لرصيد إنجازاته في بطولة كأس الأمم الأفريقية كأكثر منتخبات القارة حصولاً على البطولة.

وعن موعد مباراة مصر ومالي تنطلق المباراة مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة على قناة بي إن ماكس 1.

وتأتي المباراة في مستهل مشوار منتخب مصر للدور الأول ببطولة كأس الأمم الأفريقية وتضم مجموعة مصر منتخبات غانا ومالي وأوغندا.

وقررت إدارة مجموعة قنوات بي إن سبورتس إسناد مهمة التعليق على مباراة مصر ومالي إلى المعلق علي محمد علي.