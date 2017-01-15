تعرَّف على المنتجات التي سيدعهما الصندوق العقاري ضمن #سكني

المواطن – الرياض

تضمنت استراتيجية الدعم التي أعلنت عنها وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، اليوم، العديدَ من المنتجات من بينها البناء الذاتي والوحدات السكنية الجاهزة والبيع على الخارطة.

ويتم دعم البناء الذاتي عبر فروع صندوق التنمية العقارية، فيما يتمثل دعم الوحدات السكنية الجاهزة في الفرق بين الدعم سابقاً وحالياً، أما البيع على الخارطة فيتم من خلال أكثر من 2000 فرع من البنوك المعتمدة حالياً ومستقبلاً.

وكانت وزارة الإسكان قد أطلقت اليوم أولى دفعات برنامج “سكني” الذي يتضمّن 280 ألف منتج سكني وتمويلي للتخصيص والتسليم في جميع مناطق المملكة، موضحة أن المنتجات تشمل 120 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص متنوعة المساحات بحسب معايير الدخل وعدد أفراد الأسرة، على أن يتم تخصيصها خلال العام الجاري ابتداء من الشهر المقبل، وتسليمها خلال مدة أقصاها 3 أعوام، وكذلك 75 ألف أرض سكنية جاهزة للبناء، إضافة إلى 85 ألف دعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة، وذلك بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.