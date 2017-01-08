تعرّف على الفرق المتأهلة للدور الثالث في كأس الاتحاد الإنجليزي

المواطن ـ القاهرة

أجريت اليوم عدة لقاءات من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وشهدت عدة نتائج مثيرة ومفاجأة من العيار الثقيل، فقد أجبر فريق بليموث نظيره ليفربول على التعادل ليحتكم الطرفان لمباراة إعادة ستلعب على أرض بليموث.

أما عن المتأهلين من الدور الثالث فقد جاءوا كالتالي:

-مانشستر يونايتد.

-تشيلسي

-توتنهام.

-ليستر سيتي.

-مانشستر سيتي.

-آرسنال.

-ولفرهامبتون.

-برنتفورد.

-برايتون.

-بلاكبرن.

-هال سيتي.

-ميلوال.

-فولهام.

-ميدلزبروه.

-هادرسفيلد.

-أوكسفورد.

-ستانلي.

-روشدايل.

-واتفورد.

-وايكومبي.

-ديربي كاونتي.

-ويجان أتلتيك.

وستعاد المباريات التالية نظرًا لانتهائها بالتعادل:

-بيرنلي وسندرلاند.

-بارنسلي وبلاكبول.

-ويمبلدون وسوتون يونايتد.

-ساوثامبتون ونورويتش سيتي.

-بليموث وليفربول.

-فليتوود وبرستول سيتي.

-كريستال بالاس وبولتون.

-لينكولن سيتي وإبسويتش تاون.

-نيوكاسل وبرمنجهام.

ويتبقى لقاء سيُلعب غدًا بين فريقي ليدز يونايتد وكامبريدج يونايتد.