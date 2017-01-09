تعرّف على القناة الناقلة لمباراة السعودية أمام سلوفينيا!

المواطن ـ محمد سلام

تنقل قناة أبو ظبي الرياضية “المفتوحة” غدًا، الثلاثاء، المواجهة الودية التي يخوضها المنتخب السعودي مع منتخب سلوفينيا، وذلك خلال المعسكر التحضيري للأخضر من أجل الفترة المقبلة من تصفيات كأس العالم.

من جانبه، قال المشرف العام على المنتخب السعودي “طارق كيال” إن مباراة الغد ستشهد مشاركة اللاعبين الأساسيين، وإن المباراة دولية معتمدة، مضيفًا: “في حال استطاع الأخضر تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد أمام سلوفينيا، فسوف يسهم ذلك في تحسين تصنيف المنتخب السعودي”.

وأكمل كيال في تصريحاتٍ إذاعية: “إن الهدف من ضمّ اللاعبين الشباب لمعسكر المنتخب الأول هو التعرّف على أجواء المعسكرات، وبداية للإحلال بطريقةٍ منظّمة”.