تعرّف على فروع البيك والطازج في الباحة

المواطن- عبد العزيز الشهري- الباحة

أوضح المهندس محمد بن مبارك المجلي، أمين منطقة الباحة، أنه تم تحديد مواقع افتتاح فروع “البيك” و”الطازج” بالباحة، وذلك بعد استقبال وكيل إمارة المنطقة الدكتور حامد بن مالح الشمري، بمكتبه اليوم، المهندس رامي أبو غزالة الرئيس التنفيذي لشركة “البيك”، والوفد المرافق له، وأمين المنطقة المهندس محمد بن مبارك المجلي، ووكيل الأمين المهندس خالد الصايغ.

جاءت هذه الزيارة في إطار توجيهات واهتمام الأمير مشاري بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة ومتابعته الدؤوبة لكل ما يخدم المنطقة وأهلها، خاصةً في قطاع الاستثمار، حيث وجّه بضرورة إقامة الملتقيات والورش الاستثمارية للتعريف الدائم بمقومات المنطقة السياحية، وعرض الفرص الاستثمارية الناجحة بها، والسعى الدائم لجذب المستثمر، وتهيئة جميع الخدمات التى يحتاجها، وتسهيل الإجراءات لصناعة وإقامة استثمار ناجح يساهم في النهوض بالمنطقة.

من جهته، أوضح أمين الباحة أنه تم عرض عدد من المواقع، وذلك لإقامة أفرع لشركة “البيك” و”الطازج”، حيث تم اختيار موقعين لكل شركة بطريق الملك فهد بن عبد العزيز بمدينة الباحة، ويجرى حاليًا استكمال كل إجراءات التسليم وإجراءات التصاريح للمشاريع.

فيما أشاد المهندس المجلي بالمتابعة الدائمة والدعم المستمر من قبل أمير منطقة الباحة الذي يحرص على نجاح واستقطاب جميع الفرص الاستثمارية، كما أكّد المجلي أن الأيام القادمة ستشهد توقيع عدد من العقود الاستثمارية التى ستسهم في دفع عجلة الاستثمار بالباحة.

