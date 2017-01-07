تعرّف على قائمة أفضل المدافعين في الليجا من ناحية دقة التمريرات!

تعرّف على قائمة أفضل المدافعين في الليجا من ناحية دقة التمريرات!

2017/01/07
الساعة 9:34 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن ـ نت

نشرت شبكة “بي إن سبورتس” التليفزيونية الرياضية إحصائية خاصة عن أفضل المدافعين في بطولة الدوري الإسباني من ناحية دقة التمريرات خلال الموسم الحالي.

وتصدّر مدافع برشلونة الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو الذي يواجه فترة انخفاض مستوى القائمة بدقة تمريرات بلغت 91% من 921 تمريرة.

فيما يتفوّق ماسكيرانو على باقي المدافعين، حيث يحتل زميله جيرارد بيكيه المركز الثاني بنسبة تمريرات بلغت 90%، وثالثًا إينيجو مارتينيز لاعب ريال سوسيداد بدقة تمريرات بلغت 86%.

كما ضمّت قائمة أفضل المدافعين في الليجا، من ناحية دقة التمريرات، الأسماء التالية:

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