تعرّف على نتائج قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2019

المواطن ـ وكالات



جاءت قرعة تصفيات أمم إفريقيا 2019، برداً وسلاماً على بعض المنتخبات العربية، بينما جاءت منتخبات أخرى أمام مواجهات صعبة.

حيث يصطدم منتخبا مصر وتونس وجهاً لوجه بتصفيات النسخة القادمة من البطولة ضمن المجموعة العاشرة التي تضم أيضاً النيجر وسوازيلاند.

قرعة البطولة أيضاً وضعت منتخب المغرب في مواجهة مضيف البطولة الكاميرون، بينما سيكون المنتخب الجزائري في مواجهات متوازنة مع توجو وبنين وغامبيا.

ويلعب المنتخب السوداني في مجموعة صعبة أيضاً رفقة السنغال وغينيا الاستوائية في المجموعة الأولى التي من المقرر أن تكتمل بانضمام أحد منتخبي ساوتومي وبرنسيب ومدغشقر.

الجدير بالذكر أن نهائيات أمم إفريقيا 2017 بالجابون تنطلق بعد غدٍ السبت.

وجاءت القرعة التي أجريت دون سابق إنذار على النحو التالي..

A- السنغال – غينيا الاستوائية – السودان – ساوتومي وبرنسيب أو مدغغشقر

B- الكاميرون – المغرب – مالاوي – جزر القمر أو موريشيس

C- مالي – الجابون – بوروندي – جيبوتي أو جنوب السودان

D- الجزائر – توجو – بنين – غامبيا

E- نيجيريا – جنوب إفريقيا – ليبيا – سيشيل

F- غانا – أثيوبيا – سيراليون – كينيا

G- الكونغو الديمقراطية – جمهورية الكونغو – زيمبابوي – ليبيريا

H- كوت ديفوار – غينيا – إفريقيا الوسطى – رواندا

I- بوركينا فسو – أنجولا – بتسوانا – موريتانيا

J- تونس – مصر – النيجر – سوازيلاند

K- زامبيا – موزمبيق – غينيا بيساو – نامبيا

L- الرأس الأخضر – أوغندا – تنزانيا – ليسوتو.