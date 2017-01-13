تعرَّف على مدينة الملك عبدالله الاقتصادية من خلال الصور ومقطع فيديو
تعد من أهم المدن في العالم العربي التي تخدم وتستفيد من التجارة العالمية

تعرَّف على مدينة الملك عبدالله الاقتصادية من خلال الصور ومقطع فيديو

2017/01/13
الساعة 3:49 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, السعودية اليوم, حصاد اليوم
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حديقة جمان
المواطن - جدة

تمضي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية قُدماً في تجسيد مكانتها كمحفز رئيسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة العربية السعودية. ويوثق مقطع فيديو ما تقدمه المدينة للمستثمرين -في مختلف أنحاء العالم- من فرص تجارية وصناعية متميزة، حيث تساهم في بناء مستقبل الشباب السعودي عبر توفير فرص العمل وتوفير حلول السكن الشاملة.

كلية الامير محمد ن سلمان
ويتيح الموقع الاستراتيجي للمدينة تحقيق التأثير الإيجابي المنشود في الاقتصاد المحلي، لتصبح إحدى أهم المدن في العالم العربي التي تخدم وتستفيد من التجارة العالمية. وتعد المدينة نموذجاً لالتزام الدولة بتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وتمتد المدينة الاقتصادية على مساحة 181 مليون متر مربع، ويتم تطويرها لتصبح مدينة متكاملة تشتمل على الوادي الصناعي وميناء الملك عبدالله البحري والأحياء الساحلية، ومنطقة وسط المدينة، ومحطة قطار الحرمين.

أحد السفن في ميناء الملك عبدالله الملاعب السياحية حلبة جمان شركة مارس فندق اليلسان2 فندقالبيلسان كلية الامير محمد ن سلمان.PNG للاريادة والاعمال كلية الامير محمد ن سلمان.PNG للاريادة والاعمال.PNG 2 مدرسة اكاديمية العالم مدرسة اكاديمية العالم.PNG 1 مدرسة اكاديمية العالم.PNG2 مصنع شركة فازير معلب الغولف معمل شركة سانوفي ملعب للغولف ميناء الملك عبدالله ميناء الملك عبدالله.PNG1


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