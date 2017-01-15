تعطُّل موقع الصندوق العقاري يعيق الاستفادة من برنامج سكني

المواطن – الرياض

عبَّر عددٌ من المغردين عن تفاؤلهم بإطلاق برنامج سكني بالتعاون بين وزارة الإسكان والصندوق العقاري والقطاع الخاص، مطالبين -في الوقت ذاته- بتوفير قروض دون فوائد حتى تتحقق الفائدة المرجوة من المشروع.

وكشف المغردون أن هذا المشروع، الذي أعلنت عنه الوزارة اليوم، هو الأضخم حسب كلام وزير الإسكان، إلا أنه طالبوا بضوابط معينة لتخصيص الوحدات والرقابة علي عملية التسليم.

وطالب المغردون أن تكون هناك معايير واضحة يتم إعلانها عبر وسائل الإعلام لمستحقي السكن، والحصول على برامج التمويل من الصندوق العقاري؛ حتى تتحقق المساواة في عملية التخصيص.

وعبَّر المغردون عن تذمرهم من استمرار تعطُّل موقع الصندوق العقاري، الأمر الذي يعيق عملية تحديث البيانات التي طلبها الصندوق، واعتبرها شرطاً للحصول على البرامج التمويلية.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت، اليوم، حملة “سكني” لتخصيص منتجات سكنية متنوعة وذلك لنحو 280 ألف مستفيد.

وقال الوزارة إنه سيتم البدء في تخصيص المنتجات السكنية ابتداء من الـ15 فبراير المقبل، مبينة تفاصيل تلك المنتجات، التي تتضمن تخصيص 120 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم وتحت الإنشاء، علاوة على إصدار أرقام جديدة من قبل صندوق التنمية العقاري، وذلك بنحو 85 ألف قرض، وتوزيع أراض سكنية وعددها 75 ألف قطعة أرض.