تعليقات المغردين في #مليشيات_الحوثي_وصالح_تنهار

المواطن – عبد الرحمن دياب

#مليشيات_الحوثي_وصالح_تنهار.. أمل بدأ يتحول إلى يقين ينتظر الإعلان رسميًّا عنه، وذلك بعد دك حصون الحوثي وصالح يوميًّا من قوات التحالف العربي، والانشقاقات التي تطول الانقلابيين يومًا بعد يوم، لتظهر فرحة لا تتكرر كثيرًا من جانب نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عبر هذا الهاشتاج، الذي عكس محبة السعوديين لأشقائهم اليمنيين، ولم يخل الوسم من صب اللعنات على من يقف وراء دمار المنطقة ويٌشعلها يومًا بعد يوم.

وقال محمد عمروس: “انتصارات متلاحقة للجيش اليمني ومعنويات الانقلابيين منهارة وتخبط كامل في إدارتهم للمعارك اللهم نصرك المبين”.

وكتب عبد الرحمن النصار: “أكبر الأسر الحوثية “آل البنوس” في ذمار تسحب أبناءها من جبهات القتال، بسبب خلافات في الجماعة”.

أما فارس فقال: “أقسم بالله أخبار تثلج الصدر عاد مجد الخليج وتبقى إيران تحت الأقدام وتصريحات كاذبة معادتها كفو يارجال دقوهم دق”.

ودعا عبد الله الرومي: “والله إنها أخبار تفرح قلوب المسلمين نسأل الله أن يمكن لعباده الموحدين”.

وأكد محمد عبد الرحمن: “إلي صار فاليمن والبحرين أبلغ رساله لشر أذناب إيران لذالك احذروا.. ياباقبي الدول نضفوها منهم قبل لايتمردون”.

ومن جانبه، كتب محمد بن عبد الله: ” الحوثي كاد أن يدمر اليمن من أجل أموال إيران تبًا ثم تبًا ثم تبًا لمن يخون بلده من أجل المال المجوسي”.

وغرد أبو سن: “الشعب اليمني يشكر الملك سلمان لردعه الحوثيين”.