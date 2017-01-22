تعليم جازان يودّع 21 مليون ريال بحسابات أولياء أمور الطلاب والطالبات

المواطن- جازان

أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، اليوم، أكثر من (21) مليون ريال في حسابات أولياء أمور الطلاب والطالبات، وذلك كمكافآت لطلاب المدارس النائية وبدل الاغتراب.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، عيسى بن أحمد الحكمي، أن هذه المكافآت تأتي كدعمٍ من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود –حفظه الله- لأبنائه الطلاب، بما يساهم في دعمهم ماديًا ومعنويًا لمواصلة دراستهم، لا سيما في المواقع النائية.

وأوضح أن المكافآت جاءت لشهر رجب الماضي و(19) يومًا من شهر شعبان، وهي مكافآت النائية وبدل الاغتراب، كما صرفت (4) شهور، وهي كل من شهر رجب، وشعبان، ورمضان، وشوال لمدارس تحفيظ القرآن لكريم، والتربية الخاصة، وأبناء المعلّمين المتوفين، مشيرًا إلى أن مجموع ما تم صرفه بلغ أكثر من (21) مليون ريال.